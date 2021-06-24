ثلاث مدن عراقية ضمن المناطق الاكثر حرا بالعالم

2021/06/24 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشرموقع دولي متخصص في رصد درجات الحرارة، الاربعاء، قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تضمنت القائمة 3 مدن عراقية.

وبحسب موقع Eldoradoweather، فإن كلا من مدن العمارة والبصرة والفاو كانت من بين الدمن الاكثر حرا في العالم.

واضاف، ان "مدينة نواصيب الكويتية سجلت 53.2 درجة مئوية، كأعلى درجة حرارة في العالم، وقد توزعت أعلى درجات الحرارة في مدن العالم على الشكل الآتي:"

1- نواصيب (الكويت) 53.2 درجة مئوية.

2- الأهواز (إيران) 50.1 درجة مئوية.

3- العميدية (إيران) 50.1 درجة مئوية.

4- الجهراء (الكويت) 49.7 درجة مئوية.

5- الصليبية (الكويت) 49.2 درجة مئوية.

6- العمارة (العراق) 49 درجة مئوية.

7- مطربة (الكويت) 49 درجة مئوية.

8- عبادان (إيران) 48.9 درجة مئوية.

9- مطار الكويت الدولي (الكويت) 48.8 درجة مئوية.

10- صافي أباد دزفول (إيران) 48.8 درجة مئوية.

11- العبدلي (الكويت) 48.7 درجة مئوية.

12- مطار البصرة الدولي (العراق) 48.6 درجة مئوية.

13- الفاو (العراق) 48.6 درجة مئوية.

14- الوفرة (الكويت) 48.5 درجة مئوية.

15- صابرية (الكويت) 48.5 درجة مئوية.

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