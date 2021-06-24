نائب: لو كان لدى أفغانستان 'حشد شعبي' لما سقطت بيد طالبان

2021/06/24 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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وصف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الاربعاء، الحشد الشعبي بالقوة الضرورية التي لايمكن للعراق الاستتغناء عنها، فيما قارن بين الوضع في العراق وافغانستان.

وقال النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، في حديث ملتفز وتابعه NRT عربية، اليوم (23 حزيران 2021) ان "المدن الافغانية لم تصمد امام حركة طالبان رغم الاموال الطائلة التي صرفتها الولايات المتحدة الاميركية على الجيش الافغاني".

وأضاف الموسوي، "لو كان لدى افغانستان حشد شعبي، لكانت قادرة على مواجهة حركة طالبان".

الموسوي أشار أيضا الى أنه "حركة طالبان في افغانستان هي صورة مشابهة لتنظيم داعش في العراق".

وأردف بالقول: "يراد للعراق أن يكون ضعيفا في المنطقة وغير قادر على الدفاع عن نفسه".

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