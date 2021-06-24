السامرائي يترأس وفداً نيابياً الى باريس ويبحث أوضاع الأماكن الأثرية في العراق

2021/06/24 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادالتقى وفد نيابي برئاسة رئيس لجنة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية النائب مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس مساعد المدير العام في منظمة اليونسكو فيرمن إدوارد ماتوكو وعدداً من مسؤولي المنظمة، نيابةً عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال مكتب السامرائي في بيان انه "جرى خلال اللقاءات التباحث معهم حول الأماكن الأثرية التاريخية في عدة محافظات عراقية".

وتدارس الوفد النيابي العراقي مع مسؤولي منظمة اليونسكو، وفقا للبيان، "أوضاع الأماكن التاريخية والأثرية في كلٍّ من محافظات نينوى وبابل وذي قار وصلاح الدين، حيث أكد الوفد النيابي ضرورة الحفاظ على الأماكن التاريخية والأثرية في هذه المحافظات وغيرها، والعمل على تأهيلها بما يحفظ لها قيمتها الحضارية والثقافية ويسهل وصول الفرق البحثية الأثرية إليها لكشف المزيد من أسرارها، ويسهم في جعلها قبلة ثقافية وسياحية باعتبارها معالم حضارية إنسانية".

واشار الى ان "الوفد النيابي يضم إضافة للسامرائي كلا من رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني والنائبة عن محافظة نينوى منى العبيدي، كما حضر اللقاء القائم بالأعمال العراقي في باريس كاظم الركابي".

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