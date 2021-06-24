بعد نفي وزارة النفط.. المحطات تخلو من البنزين المحسن وأنباء عن صعوده إلى 850 دينارا (فيديو)

2021/06/24 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم مقطع فيديو من احدى محطات تعبئة الوقود في العاصمة بغداد حيث نقل خلو المحطات من البنزين المحسن.

فيما تحدثت انباء عن وجود نية لصعود سعر البنزين المحسن الى 850 دينارا للتر الواحد.

وكانت وزارة النفط ، نفت إغلاق منافذ تجهيز البنزين عالي الاوكتاين "المحسّن".

ونقلت بيان عن شركة توزيع المنتجات النفطية، أكدت فيه أن "منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية عالية".

وعزت الشركة توقف التجهيز لبعض المحطات إلى "قيام الشركة بإجراء المطابقات الدورية والفحوصات في بعض منافذ التجهيز خلال اليومين الماضيين، ما أدى الى توقف التجهيز لبعض المحطات لبعض الوقت".

وسرت أنباء في العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين الماضيين، مفادها توقف وزارة النفط، عن انتاج البنزين عالي الأوكتاين "المحسّن".

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