رئيس اركان الجيش يناقش مع قائد بعثة حلف الناتو دعم البعثة للقوات العراقية على مستوى التدريب وكسب الخبرات والمشورة

2021/06/24 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الأمير رشيد يارالله مع قائد بعثة حلف الناتو في العراق دعم العثة للقوات العراقية على مستوى التدريب وكسب الخبرات والمشورة .وذكر بيان لوزارة الدفاع ان "رئيس اركان الجيش استقبل مساء اليوم الأربعاء في مكتبه قائد بعثة حلف الناتو في العراق والوفد المرافق له بحضور مستشار رئيس الوزراء والمفتش العسكري العام ومدير التدريب العسكري ".وتم خلال المقابلة مناقشة دعم بعثة الناتو للقوات العراقية على مستوى التدريب وكسب الخبرات والمشورة حيث أكد الجانبان اهمية توسيع عمل البعثة في مفاصل المؤسسة العسكرية ورفع قدرات قواتنا الأمنية "./انتهى2

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