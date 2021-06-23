واشنطن تضيف خمس شركات صينية إلى

2021/06/24 | 00:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت وزارة التجارة الأميركية خمس شركات صينية إلى "القائمة الاقتصادية السوداء" بسبب تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لتقرير حكومي نقلته رويترز، الأربعاء

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