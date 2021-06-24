الاعلام الرقمي العراقي يعلق على اغلاق بعض المواقع الالكترونية ويضع حلا لاعادتها

2021/06/24 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مركز الاعلام الرقمي DMC، الاربعاء، ان "استخدام النطاق العراقي iq يحمي المؤسسات الاعلامية من قرارات الدول الاخرى، مشيرا الى امكانية عمل المواقع المتضررة مجددا بإستخدام سيرفرات خاصة في العراق.

وذكر المركز في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (23 حزيران 2021)، ان "المؤسسات الاعلامية التي تم حجب مواقعها الالكترونية يمكنها، بالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية، تقديم اعتراض لدى الحكومة الامريكية ومن الممكن استعادة الموقع مجددا في حال تقديم ادلة تثبت خطأ القرار الذي اتخذته السلطات الامريكية والمعايير التي استند اليها".

وبين المركز انه "يمكن للمواقع المتضررة العمل مجددا ضمن النطاق العراقي واستخدام سيرفرات خارج الاراضي الامريكية، او سيرفرات خاصة في العراق" .

واشار الى ان "بعض المواقع مازالت تعمل بنسخة الكاش لدى عدد من المستخدمين في العراق، ولكن بمجرد تفريغ انظمة الكاش سيظهر الحجب، حيث ان الموقع الذي يظهر في السابق هو نسخة مخبئة ضمن انظمة الكاش لشركات الانترنت او الكمبيوتر الشخصي".

وقامت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بإغلاق مواقع إلكترونية تابعة لعدد من وسائل الإعلام العراقية والإيرانية واليمنية، حيث ظهرت رسالة على الصحفات الرئيسية تشير إلى العقوبات الأمريكية مع أختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة الأميركية.

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