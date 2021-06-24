بنزيما وكريستيانو يحملان فرنسا والبرتغال لثمن نهائي اليورو

2021/06/24 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة "يورو 2020".

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقيقتين "31 و60" من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقيقتين 45+2 من ركلة جزاء و48.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.ظلت المباراة هادئة حتى الدقيقة 16، بعدما مرر بوجبا تمريرة رائعة من منتصف الملعب، ضرب بها الخط الدفاعي للبرتغال، لينفرد مبابي ويسدد الكرة باتجاه المرمى لولا تألق باتريسيو، الذي تصدى لانفراد النجم الفرنسي.

وفي الدقيقة 27، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح البرتغال، بعدما نفذت ركلة حرة داخل المنطقة، خرج هوجو لوريس من مرماه ليبعدها، لكنه اصطدم برأس دانيلو بيريرا لاعب خط وسط البرتغال، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتمكن كريستيانو من تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 31، ليحرز أول أهداف البرتغال في المباراة، ويكسر عقدة الديوك الفرنسية، بعدما سجل في شباكهم لأول مرة في تاريخه.

رد بنزيما

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفرنسا، بعد عرقلة سيميدو لمبابي داخل المنطقة، ليتمكن كريم بنزيما من تحويلها لهدف التعادل للديوك، بعدما سدد الكرة على يمين الحارس باتريسيو، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.مع بداية الشوط الثاني، حصل بنزيما على تمريرة سحرية من بوجبا، انفرد على إثرها بالمرمى ليسدد الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي وجود حالة تسلل على كريم، قبل أن يعود لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف، ويتقدم المنتخب الفرنسي بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وكاد رونالدو أن يتعادل سريعا للبرتغال، بعدما حصل الدون على تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ارتقى لها كريستيانو أعلى من المدافعين وقابلها برأسية مرت بجوار القائم.

وبعد أن أجرى ديشامب، مدرب فرنسا، تبديلا في بداية الشوط الثاني بخروج لوكاس هيرنانديز ونزول لوكاس ديني، تعرض الأخير للإصابة ليخرج بعد مشاركته بـ 6 دقائق فقط في الدقيقة 52.

الركلة الثالثة

واحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة للبرتغال، بعد لمس كوندي للكرة بيده داخل منطقة الـ18، تمكن رونالدو من تسجيلها ليتعادل للبرتغال في الدقيقة 60.

وفي فرصة مزدوجة، أطلق بوجبا قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها باتريسيو لترتطم بالقائم وترتد إلى جريزمان، الذي أرسل تسديدة قوية باتجاه المرمى، ليعود باتريسيو ويتصدى لها، ليحرم الديوك من فرصة الهدف الثالث.

وظلت الأمور هادئة بين الفريقين فيما تبقى من عمر اللقاء، ليحمل التعادل رفاق كريم بنزيما ورفاق كريستيانو رونالدو إلى الأدوار الإقصائية.

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