2021/06/24 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء التقارير حول مقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال قصف في سوق بقرية في منطقة تيغري الإثيوبية، الثلاثاء، وقالت: "ندين بشدة هذا العمل البغيض"، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، الأربعاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة العشرات.. واشنطن تصف قصف مدنيين في تيغراي بـ"العمل البغيض") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة العشرات.. واشنطن تصف قصف مدنيين في تيغراي بـ"العمل البغيض") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).