منتخبا البرتغال وفرنسا يتعادلان 2-2 .. والبرتغال يتاهل ثالثا

2021/06/24 | 01:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حسم التعادل الإيجابي 2-2 المباراة المثيرة التي جمعت منتخب البرتغال ونظيره المنتخب الفرنسي، التي أقيمت على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لدور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى الحادي عشر من تموز المقبل.وبهذه النتيجة تأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما تأهل منتخب البرتغال ضمن أفضل 4 ثوالث، بعد أن تعادل منتخب المانيا في نفس التوقيت مع منتخب المجر 2-2، ليصعد منتخب الماكينات كوصيف للمجموعة ".وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفي منتخب البرتغال في الدقيقتين 31 و60 من ركلتي جزاء، ليرفع الدون رصيده إلى 109 اهداف دولية، ويعادل رقم الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي للتسجيل في الأهداف الدولية، كما انفرد رونالدو بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف، ورفع رصيده إلى 14 هدفا في تاريخ اليورو معززا للصدارة ".ونجح النجم كريم بنزيما بنزيما في تسجيل هدفي منتخب فرنسا في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء، و48، ليسجل أول أهدافه مع فرنسا منذ غياب أكثر من 5 أعوام " .ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وصعد كمتصدر للمجموعة، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويسبقه نظيره الألماني في الوصافة بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي المنتخب المجري في المركز الأخير برصيد نقطتين"./انتهى2

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