تعيسٌ في بلاد العجائب - جواد كاظم غلوم

2021/06/24 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم حتامَ أتوسّل إليك أيها النحس ؟أقبّل شُباكك المقدّس الساكن أبَدا علامَ أُمَسّدُ ضريحَك المُلطّخ بالحنّاءخَفِّف وطأكَ على شغاف روحيوقْعُـكَ مثل قذيفةٍ صامتة تتشظّى فيَّرواقُك مديدٌ عريض في مشفىً يأنس بالموت اعبث بي كما يحلو لك لكنْ بتوئدة يا زائري الثقيل الظلّاعتصر حشاشة قلبي ؛ لكن بملمسٍ ناعم أهطلْ مدامعي شلاّلاتِ حزنٍ من صنفٍ عراقيٍّ فريد الطراز لا ت ......





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