قراءة في نتائج قمة جنيف - جاسم ألصفار

2021/06/24 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار22-06-2021كيف نقرأ نتائج قمة بايدن وبوتن في جنيف؟ هل تم ترشيد العداء بعد فترة من التصعيد الهستيري؟ وهل تم انقاذ العالم من كارثة حرب نووية محتملة، بمجرد الإعلان عن أن الحرب النووية أمر سيء في بيان ختامي صدر عن القمة؟ هل يكفي "وميض" وعد بالعودة لمناقشة موضوع إعادة بناء نظام الامن العالمي لنطمئن على أمن متوازن تعيشه دول العالم كبيرها وصغيرها؟ على أي حال، فالتراجع ولو خطوة واحدة، ......





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