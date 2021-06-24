العلاقات العراقية التركية وهواجس الأمن

2021/06/24 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة العلاقات العراقية التركية وأسباب التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، ومدى نجاح دعوة رئيس إقليم كردستان في التهدئة وإعادة لغة الحوار.

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