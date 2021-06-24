تداخل الدوائر «ثغرة جديدة» في قانون الانتخابات

2021/06/24 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: مهند عبد الوهاب

حذّر نواب وقانونيون من تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة، عادّة هذه الفقرة من أكبر الثغرات التي تواجه قانون الانتخابات ويمكن أنْ تتسبب بمشكلات كبيرة ستظهر عند إجراء الانتخابات.



وقال عضو اللجنة سليم همزة لـ"الصباح": إنَّ "من أكبر الثغرات التي يعاني منها قانون الانتخابات تداخل الدوائر الانتخابية المتعددة في أكثر من 70 منطقة"، مبيناً أنه "ليس هناك جداول واضحة تبين توزيع الدوائر الانتخابية بين المناطق، ما سيسبب مشكلات كبيرة ستظهر في الانتخابات".

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