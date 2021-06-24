"بتعاون عربي".. "تنسيق أميركي إسرائيلي" لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية

2021/06/24 | 03:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية محادثات، مؤخرا، حول التصدي للطائرات بدون طيار الإيرانية وصواريخ كروز التي تقدمها لوكلائها في العراق واليمن وسوريا ولبنان، وفقا للصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، على موقع أكسيوس

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