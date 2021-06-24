2021/06/24 | 04:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر "مطلعة" إن صندوق الاستثمارات السعودي يدرس إنشاء مطار جديد في العاصمة الرياض، ليكون قاعدة لشركة طيران جديدة يتطلع الصندوق إلى إطلاقها بهدف زيادة عدد السياح

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