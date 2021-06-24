2021/06/24 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، عن إصدار حكم بالسجن 23 عاما، على مترجمة متعاقدة مع الجيش الأميركي، بعد إدانتها بالخيانة وتقديم معلومات سرية لعراقي على علاقة بتنظيم "حزب الله"، المصنف إرهابيا، مؤكدة أن الحكم بمثابة تحذير واضح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاركت ملفات سرية بعد مقتل سليماني.. كيف تجسست متعاقدة مع البنتاغون لصالح حزب الله؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاركت ملفات سرية بعد مقتل سليماني.. كيف تجسست متعاقدة مع البنتاغون لصالح حزب الله؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).