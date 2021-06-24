ماذا سيقول الأمير حمزة لو سمح له بالشهادة في محاكمته؟

2021/06/24 | 06:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الأسئلة العالقة كثيرة، وقد يكون أولا وفي مقدمتها ماذا سيقول الأمير حمزة لو سمح له بالشهادة؟ ويتبع هذا الأمر، من هي الدول، أو الجهات الخارجية المتورطة بالمؤامرة؟"

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