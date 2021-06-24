شيءٌ من اللغة العربية ح17 (النائبُ عن الفاعل). - مديح الصادق

2021/06/24 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق يُحذف الفاعل لأسباب كثيرة، وينوب عنه ما يقوم مقامه؛ فيُعطى ما كان للفاعل من: 1- لزوم الرفع، 2- وجوب التأخر عن رافعه، 3- عدم جواز حذفه.في هذه الحال يكون الفعل (تامّ التصرف، ليس من الأفعال الناقصة، ويُبنى للمجهول)، نحو: (قُرِئَ كتابُ النحوِ).



قُرِئَ: فعل ماضٍ مبني للمجهول، مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب.كتابُ: نائب فاعل، مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مضاف.النحوِ: مض ......





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