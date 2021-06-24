العولمة غير الاقتصادية تطور قدرات البشر الإبداعية بطريقة مذهلة - مجدى عبد الحميد السيد

2021/06/24 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد لقد لاحظ الكثير منا أنه تحول شيئا فشيئا من شخص عادى سابقا إلى قارئ مميز ثم إلى كاتب مميز أو ناشر مميز ثم إلى مصور صحفى لنفسه ولعائلته وللغير ثم إلى ناقد أدبى وفنى على فيسبوك وتويتر ، بل وتحول بعض الشباب إلى صناع أفلام وممثلين على تيك توك ويوتيوب وانستاجرام ، ولم يقف الأمر عند ذلك بل تحول البعض إلى سياسيين وقضاة وأطباء نفسيين وخبراء تنمية بشرية محفزين للغير على العديد من مواقع الانترنت وخاصة مواقع ......





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