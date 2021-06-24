وتتوالى أوراق التوت في السقوط - فريدة رمزي شاكر

2021/06/24 | 06:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر هل حان وقت خريفهم، وبدأت تظهر عوراتهم ؟! فكل ماهو ضد طبيعتنا الإنسانية هو حتماً إلى زوال..



فلابد بعد السقوط المدوي يحين وقت التعرية ، تعري التعاليم الشيطانية التي ياما إستنزافت عقول أجيال، تعاليم كانت ضد الحياة وضد الله ذاته، وإستباحات ماجنة لمن يملكون مفاتيح الجنة ويغلقونها في وجه الضعفاء والمساكين بعد أن يحمِّلونهم بأثقالٍ.أجيال سقطت ضحايا ولاذنب لهم سوى أنها شبَّت على أساليب الزن على الوِدا ......





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