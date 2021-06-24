رونالدو يدخل التاريخ عبر

2021/06/24 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية وذلك بعد أن أصبح الهداف التاريخي للقارة العجوز في بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم معًا، وعلى بعد هدف واحد من أن يمسي الهداف التاريخي لكل المنتخبات.

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