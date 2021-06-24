مستشفى أمريكي يفصل طبيبة فلسطينية انتقدت جرائم الاحتلال

2021/06/24 | 07:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتفصل مستشفى “فينيكس” الأمريكي، الطبيبة الفلسطينية فداء وشاح من قطاع غزة، على خلفية انتقادها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في القطاع.وكتبت أخصائية أشعة الأطفال وشاح، التي تعمل في المستشفى الكائن بولاية “أريزونا” الأمريكية، في منشور بموقع “فيسبوك”: “دولة قائمة على الوحشية، والعنصرية، وأكل لحوم البشر، لا تدوم طويلا”، موجهة حديثها للاحتلال: “نهايتكم قادمة …

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