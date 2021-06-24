2021/06/24 | 07:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتنشرت مجلة “ريدرز دايجست” الأمريكية، في نسختها الأسترالية، تقريرًا استعرضت فيه أفضل الفيتامينات التي من شأنها أن تساعدك على النوم.وقالت المجلة، في تقريرها، إن نقص الفيتامينات قد يتسبب أحيانًا في اضطرابات النوم.ووفقًا لمؤسسة النوم الوطنية فإن 1.5 مليون بالغ أسترالي يعانون في الوقت الحاضر من اضطرابات النوم.ولسوء الحظ، قد يكون لهذا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل 9 فيتامينات تساعدك على النوم ⁨ first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفضل 9 فيتامينات تساعدك على النوم ⁨) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفضل 9 فيتامينات تساعدك على النوم ⁨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).