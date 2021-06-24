في البصرة.. البيئة تجري تقييما لنوعية المياه الجوفية

2021/06/24 | 08:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغدادنفذت فرق وزارة البيئة، اليوم الاربعاء، تقييما بيئياً لنوعية المياه الجوفية في محافظة البصرة لتحديد مدى ملائمتها للاستخدام البشري والزراعي وتحديد اسباب التلوث في حال وجوده.وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية وليد الموسوي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “فريقا مشتركا من الدائرة الفنية متمثلًا بقسم مراقبة وتقييم نوعية المياه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في البصرة..



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