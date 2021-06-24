"يوما ما".. السوريون يحلمون بالعودة إلى ديارهم بعد 10 سنوات من الحرب

2021/06/24 | 08:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى السنوات العشر الماضية، فر ملايين السوريين من الحرب إلى أوروبا والدول المجاورة، يعيش نحو 3.5 من هؤلاء اللاجئين في تركيا، وأكثر من 850 ألفًا في مخيمات غير رسمية في لبنان.

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