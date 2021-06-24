جارية في مدينة القيصر-قصة قصيرة- - هاجر محمد أحمد

2021/06/24 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاجر_محمد_أحمد كتبت_هاجرمحمدموسىفي هدؤ الليل استيقظت وهي تنتفض حيث كانت صورته تظهر في أركان غرفتهالم تكن تعلم ابدا لماذا ترتعد خوفا عندما يزورها طيف ذلك الغريب أثناء نومهاكانت تشعر بإن تكرار الزيارة مثل الوحي أو الإشارات الربانيةكانت كمن يتخبطها المس ،هل هذا هو الحب ام هو دربا من دروب الجنون ,هل أحبت إنسان ذو قدرات خارقة للطبيعة أم أنها تم خطفها في مدينه الخيال ،حاولت تجاهل تلك الأحلاممنع ......





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