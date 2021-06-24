مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب دوائر وزارة الصناعة

2021/06/24 | 08:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، رفع رواتب الدوائر التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.واشار بيان للمصرف وصل “النور نيوز” نسخة منه انه تم رفع رواتب الدوائر التالية وهي كالاتي: وزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامة للحديد والصلب وزارة الصناعة والمعادن – معاونية السمنت الشمالية الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود – مصنع الصوفية الشركة العامة …

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