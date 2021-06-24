شركات النفط تخل بشرط في العقد يكلف العراق مليار دولار سنويا

2021/06/24 | 08:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، أن تكاليف نقل العاملين الاجانب في شركات النفط العاملة في البلاد تبلغ مليار دولار سنويا، مبينة أن تلك الشركات خرقت العقد الموقع معها عبر رفضها نقل عمالها عن طريق شركة الخطوط الجوية العراقية وإجراء النقل عبر الطيران الإماراتي إلى دبي.وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في …

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