2021/06/24 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، سيندي ماكين، أرملة السناتور الجمهوري جون ماكين، سفيرة للولايات المتّحدة لدى الفاو، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتّحدة ومقرّها في روما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعيّن أرملة السناتور الجمهوري ماكين سفيرة لدى الفاو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعيّن أرملة السناتور الجمهوري ماكين سفيرة لدى الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).