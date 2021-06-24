2021/06/24 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف تطوره هواوي ليكون أحد أرخص الأجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G.وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيحمل اسم Maimang 10 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هواوي تتحضر لإطلاق أحد أرخص هواتف 5G المركز الخبري الوطني.

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