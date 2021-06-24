لجنة التنسيق الاكاديمي في رابطة المصارف تناقش نتائج نشاط القطاع المصرفي في ظروف جاحة كورونا

2021/06/24 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عقدت لجنة التنسيق الاكاديمي اجتماعها الاول لعام ٢٠٢١، في مقر رابطة المصارف الخاصة العراقية ، لمناقشة نتائج نشاط القطاع المصرفي في ظروف جاحة كورونا .وشارك في الاجتماع رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ومستشار رابطة المصارف سمير النصيري وعدد من اساتذة الجامعات.وقدم سمير النصيري، عرضا بالبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بنتائج نشاط المصارف لعام ٢٠٢٠ بالمقارنة مع نتائج النشاط لعام ٢٠١٩ مشيرا الى دور المصارف في تنفيذ توجهات وتعليمات البنك المركزي في ظروف جائحة كورونا ونجاحها في تنفيذ مبادرات البنك المركزي لتنشيط الدورة الاقتصادية بعد قرار تخفيض سعر صرف الدينار .من جانبه شيروان انور مصطفى، قدم عرضا لاهداف البرنامج الذي يموله البنك المركزي وتشارك به رابطة المصارف والمحطة مع منصة كروسيرا العالميه للتدريب الرقمي .وبين الدكتورعبد الرحمن المشهداني،تأثير تخفيض سعر صرف الدينار على القطاعات الاقتصادية الاخرى وانعكاسات الواقع الاقتصادي على حركة الاسعار وارتفاع نسبة التضخم .وفي ختام الاجتماع اوضح رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، الجهود التي تبذلها الرابطة في المساهمة ببرامج تطويرية للنطام الصحي ولشمول المالي وتطوير القدرات والخبرات وتأهيل الشباب وتحفيزهم للابتكار وريادة الاعمال ،وتقدم بالشكر للسادة اعضاء اللجنة على تواصلهم مع جهود الرابطة بما يساهم في تطوير العمل المصرفي .وقد قررت اللجنة عدد من التوصيات ابرزها عقد سلسلة من الورش العلمية والاقتصادية اعتبارا من الشهر القادم وفقا لخطة اللجنة في نشر الوعي الاقتصادي والمصرفي .

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