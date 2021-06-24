قس يحرق سبعة قساوسة أثناء جلسة تأديب لإتجاره في المخدرات

2021/06/24 | 08:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتقلت الشرطة اليونانية قسا من الكنيسة الأرثوذكسية هاجم سبعة قساوسة أخرين بمادة كاوية وأصابهم بحروق أثناء جلسة تأديبية ضده في الكنيسة، مساء الأربعاء.وخضع القساوسة للعلاج من الحروق التي أصيبوا بها وغالبيتها في الوجه، ومازال ثلاثة منهم في المستشفى بالإضافة إلى شرطي أصيب في موقع الهجوم، بحسب فرانس برس.وكانت الجلسة معقودة في …

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