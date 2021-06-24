سيّدة المدن الساحرة - بروين حبيب

2021/06/24 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بروين_حبيب ها أنا أعيد إكتشاف القاهرة المدينة التي سحرتني وسحرت كثيرين قبلي منذ فجر التاريخ، من مكتشفين ومؤرخين وعلماء أنثربولوجيا، ومغامرين ورومانسيين وحالمين غذوا المخيلة العالمية بكتاباتهم على أنواعها.



جوستاف فلوبير، بيير لوتي، جيرار دي نيرفال، وآخرين.



أو حتى بمرورهم مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار اللذين اعتُبِرت زيارتهما للقاهرة حدثا تاريخيا في ستينات القرن الماضي.سنة 1956 ولد أنتوني ساتين في ......





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