بمناسبة ذكرى مرور قرن وسنة واحدة على ثورة العشرين في 30 حزيران 1920 ما الدروس والعبر التي يمكن استلهامها من ثورة العشرين في العراق ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/06/24 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تعتبر ثورة العشرين التي انطلقت شرارتها في الثلاثين من حزيران عام 1920 ثورة انتجتها عوامل داخلية وخارجية متعددة الجوانب حيث تظافرت العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في انبثاقها ولم تكن وليدة حادثة اعتقال الشيخ شعلان ابو الجون من قبل الانكليز وتحريره من قبل عشيرته .



وتمثلت العوامل السياسية بالوجه الثاني للعملة في حين مثلت العوامل الاقتصادية وجهها الأول والتي كانت تقف وراء تطور النشاط السياسي ......





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