القوات العراقية تعلن اعتقال مطلوبين خطرين بعملية استخبارية (صورة)

2021/06/24 | 08:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، القبض على عنصرين من عصابات داعش الارهابية في كركوك.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 حزيران 2021)، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك، حيث القت القبض على اثنين من المتهمين وهما من الارهابيين الخطرين".

وأوضح البيان، ان " المطلوبين عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، اذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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