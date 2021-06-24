2021/06/24 | 08:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح حوالي 3.4 مليون شخص حول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 180 مليونا.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت 603 آلاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة جديدة بأكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة جديدة بأكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة جديدة بأكثر الدول تضررا من تفشي وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).