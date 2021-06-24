ثلاث ملفات يتضمنها الاتفاق العراقي التركي حول مياه

2021/06/24 | 08:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادينهي الوفد الفني من وزارة الموارد المائية، الخميس، مفاوضاته مع الجانب التركي، التي بدأت في الـ21 من الشهر الحالي في مدينة اسطنبول، للخروج بنتائج منصفة مع الجانب التركي تضمن حقوق البلاد من الموارد المائية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي راضي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (24 حزيران 2021) إن “الوفد الفني للوزارة …

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