قائمة محدثة للدول الاكثر تضررا من كورونا

2021/06/24 | 09:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح حوالي 3.4 مليون شخص حول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 180 مليونا.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت 603 آلاف حالة وفاة، ونحو 34 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.وحصد وباء كورونا في البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية أرواح أكثر من 507 […]

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