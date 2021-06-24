2021/06/24 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن عن تشغيل معدة تثبت التربة تجريبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن عن تشغيل معدة تثبت التربة تجريبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).