في عيد ميلاد زين الدين زيدان الـ 49 تعرف على أسرار حياته

2021/06/24 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةالأسطورة زين الدين زيدان تم عامه ال 49 في 23 يونيو، يعد أحد أمهر وأفضل من لعب كرة القدم في العالم والمدرب لفرق ريال مدريد ويوفنتوس.صاحب المهارات والقدرات الفنية العالية زيدان لاعبًا مذهلًا بكل المقاييس واستطاع أن يحظي بمسيرة استثنائية يحلم بها أي لاعب كرة قدم.الأسطورة زين الدين زيدان• ولد في 23 يونيو من عام 1972 في ولاية لاكستيلان بمدينة مارسيليا بجنوب فرنسا وهو الأبن الأصغر بين 5 أشقاء وتعتنق أسرته الإسلام وكانت هاجرت من أجيمون في منطقة القبائل في شمال الجزائر في عام 1953 قبل اندلاع ثورة التحرير الجزائرية لتعيش في ضاحية "لاكاستيلان" شمال مدينة مارسيليا.• وكان والده يعمل كأمين مستودع وحارس ليلي في متجر متعدد الأقسام،وأمه ربة منزل وكان والده لا يقدر على إعالة الأسرة لضعف الحالة المادية.أسرار في حياة زين الدين زيدان• زيدان قال في حوار صحفي سابق، كنت أحلم بارتداء الحذاء لكن والدي لم يقدم على دفع ثمنه.• وبدأ زيدان في احترف لعبة الجودو وقال أنه كان يعشق هذه اللعبة ونال الحزام الأخضر والتحق هو وشقيقه الأكبر لأحد الأندية المختصة بلعبة الجودو قبل أن يتجه إلى ممارسة كرة القدم.• وترجع المرونة الجسدية والعصبية التي تميز مهارات الأسطورة غلى لعبة الجودو مثلما صرح والده.• مثله الأعلى هو إنزو فرانشيسكولي أسطورة أوروجواي الأسبق، تأثر به كثيرا خلال تواجده في صفوف فريق أوليمبيك مارسيليا نهاية الثمانينات ومطلع التسعينيات وقاما بتسمية ابنه الأكبر باسم "إنزو" تيمنا بمثله الأعلى.• تزوج من راقصة إسبانية تُدعى "فيرونيك" كانت راقصة محترفة قبل أن تتخلى عن ذلك بعد أن تزوجت من الأسطورة زيدان.• حقق زيدان العديد من الأرقام القياسية مع ريال مدريد وتحديدا خلال فترة تدريبه للفريق الملكي يعتبر زيدان هو أول مدرب يتوج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.• ومن ضمن الأرقام القياسية ريال مدريد تحت إدارة الأسطورة زين الدين زيدان هو تسجيل الفريق 10 أهداف في أول مباراتين للريال تحت قيادته لأول مرة منذ عام 1928.• يتمتع بشخصية قيادية حيث لعب دورا كبيرا في تأهيل منتخب فرنسا إلى نهائي مونديال 2006 في ظل معاناة الفريق من عدة مشاكل قبل البطولة لكن زيدان بفضل شخصيته القيادية نجح في تصحيح الأمور بعد تدخله في طريقة اللعب التي وضعها المدير الفني للفريق في ذلك الوقت ريمون دومينيك.• قبل انتقال زيدان إلى اللعب في نادي يوفنتوس عام 1996 قادما من فريق بوردو، لم يكن محبوبا من قبل الفرنسيين على الإطلاق وكانت وسائل الإعلام الفرنسية تطلق عليه لقبا غريبا هو "القطة السوداء" وأن اللاعب لا يمكنه الظهور في فريق كبير وازداد الهجوم عليه بعد أن تم وصفه باللاعب المحظوظ وسيجلب النحس لفريق السيدة العجوز.• ونجح الأسطورة في تحويل الهجوم عليه إلى ثناء ومدح بفضل تألقه مع فريق يوفنتوس في تلك الفترة وأيضاً الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين موسمي 96-97، 97-98، كما فاز بالسوبر الإيطالي عام 1997 والسوبر الأوروبي عام 1996 وكأس الانتر الكونتيننتال عام 1996.الأسطورة• حقق الأسطورة أرقاما قياسية فيما يخص حصوله على البطاقات الحمراء على الرغم من تفوقه في الملعب ويعتبر زيدان أول لاعب فرنسي يحصل على البطاقة الحمراء في المونديال ونالها في مباراة السعودية عام 1998.• وأيضا تم طرده في نهائي مونديال 2006 بعد اعتدائه على المدافع الإيطالي ماركو ماتيراتزي بعد "النطحة الشهيرة".• وفي بداية مشواره مع فريق كان الفرنسي لم يشارك في أولى مباريات الفريق بعدما قاما بتوجيه لكمة قوية للاعب سخر منه.• لا يعتبر زيدان نفسه عربيا وقال أن أصوله تنحدر إلى الأمازيج، والده إسماعيل وُلد في منطقة القبائل بالجزائر قبل مهاجرته إلى فرنسا، ولا يتحدث اللغة العربية لكنه يتحدث اللهجة القبائلية الأمازجية مع عائلته.• هناك غموض حول ديانة اللاعب زين الدين زيدان على الرغم أن والدي زيدان مسلمين، ولكنه ولم يُظهر زيدان أنه مسلم أو يقوم بأي شعائر إسلامية باستثناء تصريح له عام 2004 بأنه يعتز بأنه جزائري مسلم وسيقوم بأداء شعائر العمرة.اهداف زين الدين زيدان• سجل هدفين في أولى مبارياته الدولية مع منتخب فرنسا عام 1994 أمام التشيك حيث شارك بديلا.• كما أن هدفيه في شباك البرازيل في نهائي مونديال 98، هما الوحيدين لزيدان في منتخبات أمريكا الجنوبية.• وكان أكبر لاعب يحصل على جائزة الحذاء الذهبي في نهائيات كأس العالم 2006 حيث كان يبلغ من العمر 34 عاماً و16 يوما.أبناء زين الدين زيدانلدى الأسطورة 4 أبناء يلعب ثلاثة منهم في مختلف الفئات بنادي ريال مدريد، وهم لوكا (19 عاما) وثيو (15 عاما) وإيلياس (11 عاما) كما وجه الأسطورة دعوة لابنه إنزو (22 عاما) ليكون ضمن قائمة الـ25 لاعبا خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خاضها الفريق الإسباني ضد جوفنتوس الإيطالي.إنزو: هو الابن البكر لزين الدين زيدان من مواليد مارس 1995 وقاما والده بتسجيله في فريق ريال مدريد بلقب أمه فيرنانديز حتى لا تلاحقه شهرة اسم العائلة.ونجح الأبن في تسجيل أهدافا كثيرة و قدم تمريرات عديدة، حتى صار يلقب بخليفة زيدان.لوكا: يلعب حارس مرمى وشارك في عدد من المباريات خاصة في الدوري الإسباني.والتحق لوكا بفريق ريال مدريد خلال عام 2004.ووصفت العديد من التقارير الإخبارية لوكا بأنه سيكون خليفة للحارس الإسباني المتألق مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سابقا إيكر كاسياس.ثيو: يعد الابن الثالث لزيدان واختار أن يلعب بصفوف فريق ريال مدريد الرديف وثيو يميل للعب في مركز صانع الألعاب مثل والده زين الدين.إيلياس: هو الأبن الصغير لزيدان ويلعب حاليا في فريق ريال مدريد تحت سن الـ12 عاما وفي تصريحات سابقة لزيدان قال إنه يتوقع أن يصبح إيلياس الأفضل بين إخوته لما يتمتع به من مهارة وذكاء.

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