القضاء يتلقى اعتذاراً عن حادثة رئاسة محكمة استئناف ذي قار

2021/06/24 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، اعتذاراً من قبل مجموعة من عوائل الشهداء في ذي قار، عن حادثة رئاسة محكمة استئناف ذي قار.

وذكر بيان للقضاء تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجموعة عوائل الشهداء في ذي قار قدمت اعتذارها الى القضاء عن التجاوزات التي حصلت اثناء مقابلة رئيس محكمة استئناف ذي قار لمجموعة من ممثلي عوائل الشهداء والمتظاهرين".

وأكد مجلس القضاء الاعلى، سعيه الحثيث بـ"التعاون مع الجهات التحقيقية التابعة الى السلطة التنفيذية للكشف عن مرتكبي الجرائم بمختلف انواعها واطرافها وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم وفق القانون".

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