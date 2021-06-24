الرافدين يعلن نسب الفوائد الممنوحة للحسابات المختلفة

2021/06/24 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، نسب الفوائد الممنوحة للحسابات المختلفة.وقال في بيان ان : فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية.واضاف انه : تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5%، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 %.واوضح البيان، انه : تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 %./انتهى3

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