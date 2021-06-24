بانتهاء منافسات دور المجموعات.. الدور ثمن نهائي لامم اوربا يبدأ السبت المقبل

2021/06/24 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهت منافسات دور المجموعات بيورو 2020، امس الأربعاء، بتأهل 6 متصدرين و6 من أصحاب الوصافة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.وتبدأ مباريات الدور ثمن النهائي، السبت المقبل، بمواجهتي (ويلز - الدانمارك) و(إيطاليا - النمسا).ويلتقي يوم الأحد (هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال)ويوم الإثنين (كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا)ويوم الثلاثاء 29 حزيران الحالي (إنكلترا - ألمانيا) - (السويد - أوكرانيا)./انتهى3

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