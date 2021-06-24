أرتفاع أسعار النفط بنسبة 0.19 %

2021/06/24 | 09:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الخميس بعد تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية أكد توقعات الطلب القوي على الوقود وبشأن الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 75.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش بعد …

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