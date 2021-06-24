سلوفاكيا تتخلص من

2021/06/24 | 09:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها مخاوف بشأن الأساليب المستخدمة في أحد المصانع التي تنتج لقاح "سبوتنيك في" ، إذ أعلنت سلوفاكيا أنها ستبيع أو تتبرع بـ 160 ألف من أصل 200 ألف جرعة طلبتها من اللقاح الروسي، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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