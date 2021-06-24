الاسرة النيابية تدعو لاقرار قانون حماية الطفل

2021/06/24 | 09:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة المرأة والاسرة النيابية استلامها لمشروع قانون حماية الطفل من رئاسة مجلس النواب.

وقالت عضو اللجنة النائبة ريزان شيخ دلير في حديث لـ PUKmedia، ان لجنتها طالبت يوم 1 حزيران المنصرم والذي يصادف يوم الطفل العالمي، طالبت رئاسة مجلس النواب بارسال مشروع قانون حماية الطفل الى اللجنة لمناقشته.

وأضافت ريزان شيخ دلير ان مجلس النواب لا يمكنه عقد الجلسات الآن لعدم اكتمال النصاب القانوني، لان عددا من النواب يغيبون عن الجلسات، معربة عن املها في ان يستطيع المجلس عقد جلسة كاملة النصاب حتى يتسنى له البدء بتشريع قانون حماية الطفل وقراءته قراءة اولى.

وشددت النائبة ريزان شيخ دلير على اهمية تشريع قانون حماية الطفل لان فيه ضمانة وحماية للطفل وحقوقه فهم جيل المستقبل ولابد ان تكون حياتهم كريمة وحقوقهم محمية.

PUKmedia / خاص

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