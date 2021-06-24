شرطة نينوى تكشف جريمة قتل وتعلن القبض على القاتل

2021/06/24 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت مديرية شرطة نينوى، اليوم الخميس، بكشف جريمة قتل والقاء القبض على ‏القاتل خلال 48 ساعة.‏ وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مديرية مكافحة اجرام ‏قيادة شرطة […]

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