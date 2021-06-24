رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يعرب عن استعداد فرنسا تقديم خبراتها ودعم العراق في كل المجالات

2021/06/24 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أهمية دعم العراق أمنيا واقتصاديا من أجل تحقيق الاستقرار ودعا إلى توسيع مشاركة الشركات الفرنسية بالاستثمار والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها بين البلدين.الحلبوسي شدد خلال لقائه نظيره الفرنسي جيرار لارشيه على … Readmore

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