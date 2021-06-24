الكاظمي يشيد بعمل هيأة المنافذ الحدودية: حققت نجاحا كبيرا تمثل بفرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ

2021/06/24 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن هيأة المنافذ الحدودية حققت نجاحا كبيرا تمثل بفرض هيبة الدولة وضبط الأداء في المنافذ.وأشاد الكاظمي خلال بيان وجهه إلى الهيئة، بالإنجازات التي تحققت في المنافذ من خلال الحفاظ على حماية المنتج الزراعي والصناعي، … Readmore

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